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Motosiklet virajı alamayıp yoldan çıktı: 2 kişi öldü
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Yerel Motosiklet virajı alamayıp yoldan çıktı: 2 kişi öldü
Yerel

Motosiklet virajı alamayıp yoldan çıktı: 2 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten çalılık alana savrulan motosikletin Afganistan uyruklu sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Emre Özcan (26) yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 02:27:00 -
Motosiklet virajı alamayıp yoldan çıktı: 2 kişi öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir pizzacıda çalıştığı öğrenilen kimliği henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu genç idaresindeki 48 AGF 746 plakalı motosiklet virajlı yolda kontrolden çıkarak 5 metrelik çalılık alana devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumunda bulunan Emre Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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