  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Motosiklet sürücüsünün kediye çarpmamak için yaptığı kaza, güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:19:18 -
Motosiklet sürücüsünün kediye çarpmamak için yaptığı kaza, güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırarak yaptığı ve yaralı atlattığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kıraathane işleten Mehmet Duman (35), 16 Temmuz'da Aziziye Mahallesi'nde motosikletiyle gittiği sırada yola çıkan kediyi fark etti. Kediye çarpmamak için aniden direksiyonu kıran Duman'ın kullandığı motosiklet devrildi.

Duman'ın düştüğünü gören çevredekiler yardıma koştu. Kazada, hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı