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Gündem Adliyede dehşet! Kelepçeli halde 6. kattan atlayarak intihar etti
Gündem

Adliyede dehşet! Kelepçeli halde 6. kattan atlayarak intihar etti

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Adliyede dehşet! Kelepçeli halde 6. kattan atlayarak intihar etti

İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 52 yaşındaki hırsızlık zanlısı, kelepçeli halde 6'ncı kattan atlayarak intihar etti.

Olay Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen H.T. (52), kelepçeli halde işlemleri yapıldığı sırada 6'ncı kattaki blok boşluğundan kendisini aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine adliye içerisindeki görevli sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde metrelerce yükseklikten zemine düşen H.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adliyede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

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