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Taşköprü'de sarımsak sezonu açıldı: İlk pazar dualarla kuruldu

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AA Giriş Tarihi:

Taşköprü'de sarımsak sezonu açıldı: İlk pazar dualarla kuruldu

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretiyle tescilli Taşköprü sarımsağı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tezgahlardaki yerini aldı.

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Foto - Taşköprü'de sarımsak sezonu açıldı: İlk pazar dualarla kuruldu

İlçede sarımsak hasadının başlamasının ardından sezonun ilk sarımsak pazarı kuruldu.

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Foto - Taşköprü'de sarımsak sezonu açıldı: İlk pazar dualarla kuruldu

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

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Foto - Taşköprü'de sarımsak sezonu açıldı: İlk pazar dualarla kuruldu

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise sarımsağın ilçenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu belirtti.

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Foto - Taşköprü'de sarımsak sezonu açıldı: İlk pazar dualarla kuruldu

Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliği tarafından da tescilendiğini anlatan Arslan, "Sarımsak pazarı, üreticimizin yıl boyunca verdiği emeğin ve alın terinin karşılığını aldığı önemli bir buluşma noktasıdır. Rabb'im üreticilerimize bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir sezon nasip etsin." ifadesini kullandı. Duanın ardından kurban kesilerek yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.

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