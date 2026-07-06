  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milletin parasıyla şov yapan CHP'li Tanju Özcan'ın foyası mahkemede patladı! Bakın kaç yıl hapis istemiyle yargılanıyor Trump’ın kalacağı otelin tam karşısına asıldı: Dışarı her baktığında Filistin’i görecek Fidan'dan NYT'ye tarihi mesaj: Ankara yeni dönemin başlangıcı olacak Bakan Kurum, mahalle başkanları ile buluştu Her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da yapılıyor Dünya lideri Erdoğan çağırdı, Trump geliyor! ABD Başkanı 17 yıl sonra ilk kez Ankara'da! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da Kronikleşen acziyet: CHP’li İBB İstanbullulara yine spor yaptırdı (!) Duruşması ertelenen Ekrem, yargıyı Batı’ya şikayet etti! Eğitimde diplomasız, çarpıtmada diplomat! Soytarı Deniz Göktaş'a destek çıkmıştı! Müslümanlara kin ve nefret kustu: Tepki gelince 'ben de dindarım' dedi CHP'li belediyeler Bakanlığın düzenlemesini umursamıyor! “İmar’da adalet gözetilmiyor” iddiası
Dünya İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli
Dünya

İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli

İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez’in NATO Zirvesi için Ankara’ya gitme talebinin reddedilmesine tepki gösterdi.

İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında verilen Ankara kararı siyasi tartışmanın odağına yerleşti.

 

İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin, Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesini "şaşkınlıkla" karşıladığını yazdı.

 

“Anlaşılmaz”

Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, hükümet yetkililerinin, İspanyol hakimin, Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin vermeyip, Londra için izin çıkarmasını "anlaşılmaz" olarak yorumladığı belirtildi.

Hükümet yetkililerinin, karardan dolayı "şaşkın oldukları" ve bunu "hakimin bu davadaki zulüm, saplantı ve orantısız eylemlerinin kanıtı" olarak gördükleri kaydedildi.

Mahkeme, Begona Gomez'in, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talebine ilişkin kararını bugün verdi.

 

Begona Gomez'in davasına bakan hakim Juan Carlos Peinado'nun yaz tatili izninde olmasından dolayı yerine hakim Antonio Viejo başvuruya cevap verdi.

İspanyol hakim, "Türkiye'nin, polis ve yargı işbirliğini kolaylaştırması bağlamında, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmadığını" ve Gomez'in Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "aktif bir rol üstlenmekten ziyade kurumsal nezaket gereği davet edildiğini" savunarak, İspanya Başbakanı'nın eşinin Ankara'ya gitmesine izin vermedi.

 

Hakim Viejo, İngiltere'nin de Türkiye gibi AB üyesi olmamasına rağmen, "İspanya ile İngiltere arasındaki iyi adli işbirliği ilişkisi ve ilgili kişinin katılmayı planladığı etkinliğin niteliği" gerekçesiyle, Begona Gomez'in kızının mezuniyet töreni için Londra seyahatine katılmasına izin vererek, ihtiyati tedbiri geçici olarak kaldırdı.

 

Begona Gomez, NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin tüm eşleri gibi resmi olarak davetliydi.

 

İspanya tarihinde bir ilk

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı.

 

Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.

İstifa taleplerine Sanchez'den cevap
İstifa taleplerine Sanchez'den cevap

Dünya

İstifa taleplerine Sanchez'den cevap

İspanya'da büyük felaket! 50 bine yakın kişi tahliye edildi
İspanya'da büyük felaket! 50 bine yakın kişi tahliye edildi

Dünya

İspanya'da büyük felaket! 50 bine yakın kişi tahliye edildi

Sanchez Ankara’ya "başı dik" geliyor! İspanya’dan NATO’ya yüzde 5 resti!
Sanchez Ankara’ya “başı dik” geliyor! İspanya’dan NATO’ya yüzde 5 resti!

Dünya

Sanchez Ankara’ya “başı dik” geliyor! İspanya’dan NATO’ya yüzde 5 resti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23