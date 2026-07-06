İmamoğlu ve ekibinin casusluk davasında flaş gelişme

Tutuklanan ve İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın yargılandığı, haklarında 'Siyasal casusluk’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezaları istenen davanın duruşma İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Savcılık ara mütalaasında, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

İMAMOĞLU VE EKİBİNİN CASUSLUK DAVASI

Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul'daki vatandaşların kişisel verilerini yabancı istihbarat servislerine sızdırdığı iddiasıyla yargılandığı "siyasal ve askeri casusluk" davasında, karanlık ittifakın ortakları hakkındaki hukuki süreç kararlılıkla devam ediyor.

İngiliz ve ABD istihbaratıyla irtibatlı olduğu saptanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Hüseyin Gün’ün, İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan ve fondaş medyanın tetikçisi Merdan Yanardağ ile kurduğu casusluk ağının deşifre olmasının ardından açılan kamu davası, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülüyor.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" çatısı altında topladıkları devletin gizli kalması gereken kritik bilgilerini yabancı servislere temin etmek suçundan hâkim karşısına çıkan tutuklu sanıklar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328/1 maddesi uyarınca 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.

İddianamede, bu ihanet şebekesinin özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle ederek Türkiye siyasetinde yabancı devletlerin menfaatleri doğrultusunda söz sahibi olmayı amaçladığı vurgulanırken; dijital materyaller, gizli yazışmalar ve MASAK raporlarıyla tescillenen somut deliller ışığında yürütülen tarihi yargılama süreci kapsamında, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verme süreci tavizsiz ilerliyor.