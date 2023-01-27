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Yerel Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı
Yerel

Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 21:29:00 - 2023-01-27 22:01:43
Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-28’, ‘TCSG-907’ ve ‘KB-4510’ tarafından lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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