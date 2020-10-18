  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MotoGP Aragon Grand Prix'sini Rins kazandı
Spor

MotoGP Aragon Grand Prix'sini Rins kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:05:04 -
MotoGP Aragon Grand Prix'sini Rins kazandı

ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Aragon Grand Prix'sini, Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Alex Rins kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

Alex Rins, 10. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 3. galibiyetini elde etti. Rins, bu sezon yarış birinciliğine ulaşan 8. farklı sürücü oldu.

Bitiş çizgisini liderden 0.2 saniye sonra geçen Repsol Honda'dan Alex Marquez 2'nci, Rins'in 2.6 saniye gerisindeki takım arkadaşı Joan Mir ise 3. sırayı aldı.

Sezonun 11. yarışı, 25 Ekim'de yine Aragon Pisti'nde koşulacak.


- Pilotlar klasmanı


1. Joan Mir (İspanya): 121 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 115

3. Maverick Vinales (İspanya): 109

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 106

5. Takaaki Nakagami (Japonya): 92

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları
Dünya

KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları

KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Ersin Tatar ne kadar oy aldı? Mustafa Akıncı ne kadar oy aldı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden cumh..
Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz
Dünya

Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva katıldığı televizyon programında, "Biz bugün burada Sadece Bükü'nün değil, Karabağ'da İstanbul'un ki..
Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!
Korona Virüs

Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psik..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay