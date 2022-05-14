Mostafa Mohamed'den şaşırtan Belözoğlu itirafı!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, sarı - kırmızılılara imza süreci, ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muhammed, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yaptığı dönemde kendisine teklif yaptığını duyurdu.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan ve daha sonra bu sezonun devre arasında bonservisi alınan Mostafa Mohamed, transferle ilgili flaş itiraflarda bulundu.

"BELÖZOĞLU TEKLİF YAPTI"

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde kendisine teklif yaptığını söyleyen Mohamed, "Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'nin gündemindeydim. 8 ay önce kadar Fenerbahçe Sportif Direktörü Belözoğlu beni aramıştı. O zaman Zamalek beni bırakmak istemedi. Afrika Kupası da vardı. Gelişme de olmadı. Emre Belözoğlu ile Galatasaray'a geldikten sonra hiç görüşmedim." dedi.

"SÜREÇ BENİM DIŞIMDA GELİŞTİ"

Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiren Mısırlı golcü, "Transfer sürecinde menajer olayından sıkıntı yaşamadım. Menajer olayları için tartışmaya girmem. Ben bunların içinde yer almam. Benim bir menajerim var. Onunla çalışıyorum. Süreç benim dışımda gelişti. Büyük bir ligde oynama hayalim tabii ki var ama şu an burada mutluyum. Galatasaray da çok büyük takım." ifadelerini kullandı.