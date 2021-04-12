Monaco'dan gol şov
Ligue 1'in 32. haftasında Monaco, evinde Dijon'u 3-0 yendi.
Ev sahibi Monaco'ya üç puanı getiren golleri 49. dakikada Stevan Jovetic, 63 ve 89. dakikalarda Wissam Ben Yedder kaydetti.
Monaco bu sonuçla puanını 65'e çıkarırken, Dijon ise 15 puanda kaldı.
Lens, Lorient'i farklı yendi
Lens, Ligue 1'in 32. haftasında konuk ettiği Lorient'i 4-1'lik skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Gael Kakuta (pen.), 39. dakikada Corentin Jean, 55. dakikada Arnaud Muinga ile 88. dakikada Simon Banza kaydetti.
Lorient'in tek golü ise 29. dakikada Teremas Igoboras Moffi'den geldi.
Lens bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, Lorient 32 puanda kaldı.