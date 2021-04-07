Monaco Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Monaco, Fransa Kupası son 16 turu karşılaşmasında normal süresi 0-0 biten maçta Metz'i penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Monaco, Fransa Kupası son 16 turunda Metz ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Metz'i penaltılarla 5-4 ile geçen Monaco çeyrek finale yükseldi.
Monaco'nun penaltı gollerini Ben Yedder, Volland, Sidibe, Fabregas, ve Jovetic attı. Metz'in penaltı gollerini ise Sarr, Yade, Ambrose, Bronn değerlendirdi. Metz'te Maiga penaltı atışından yararlanamadı.