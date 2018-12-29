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Mısır şokta... Turist otobüsüne bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Mısır bombalı saldırı ile sarsıldı. Başkenti Kahire’de bir turist otobüsünü hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 06:36
Mısır şokta... Turist otobüsüne bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Açıklamada, bombanın patlatılması sonucu 2 turistin hayatını kaybettiği, 10'u Vietnamlı 2'si Mısırlı 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır güvenlik güçleri, yılbaşı kutlamaları kapsamında ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri almış ve bütün kiliselerin önündeki yolları trafiğe kapatmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın başkenti Kahire’de bugün meydana gelen ve turistleri taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırı hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, “Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:27
  1. mısır
  2. kahire
  3. patlama

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