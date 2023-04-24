Mısır Cumhurbaşkanı Sisi uyardı: Feci sonuçları olur

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Sudan krizindeki gelişmeler ve iki ülke vatandaşlarının tahliyesine dair konular ele alındı.

Sisi ve Sunak, Sudan'daki savaş ve şiddetin tırmanmasından endişe duyduklarını ve bu durumun ülkedeki siviller için artan bir tehlike olduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı görüşmede, ülkesinin tüm tarafları ateşkese varmaya teşvik etmek ve Sudan halkının acılarını sonlandırmak için yürüttüğü çabalara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Sisi "Halkın geleceğine ve istikrara karşı bu çekişmenin olası felaket sonuçlarından kaçınmak hedefiyle diyalog ve siyasi sürece işlerlik kazandırmak ve tüm ateşkes çabalarına pozitif yaklaşmanın zorunlu olduğunu" dile getirdi.

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Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

Kaynak:AA