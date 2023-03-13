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Yerel Minibüs dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var
Yerel

Minibüs dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te yolcu minibüsü dereye uçtu, kazada 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 11:56:00 -
Minibüs dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te yolcu minibüsünün dereye devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İsa Kaşık yönetimindeki 34 LAM 907 plakalı yolcu minibüsü, Bilecik-Sakarya kara yolunun 14. kilometresinde 15 metre yükseklikten dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki 13 kişi, bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Emniyet, jandarma ve karayolları ekipleri, aracın çıkarılması için çalışma başlattı.

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