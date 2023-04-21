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Dünya Milyonlarca dolarlık altın çalındı! Havalimanında akılalmaz soygun
Dünya

Milyonlarca dolarlık altın çalındı! Havalimanında akılalmaz soygun

Yeniakit Publisher
2023-04-21 16:02:00 -
Milyonlarca dolarlık altın çalındı! Havalimanında akılalmaz soygun

Kanada'da bulunan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nda milyonlarca dolarlık altın çalındı.

 

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı Polisi Stephen Duivesteyn, dün basına yaptığı açıklamada 17 Nisan Pazartesi günü kargo uçağıyla gelen bir konteynerin depo bölümüne kaldırıldığını ve daha sonra içinde bulunan 14,8 milyon dolar değerindeki altın ve ‘değerli eşyanın’ çalındığını belirtti.

Duivesteyn açıklamasında “Söyleyebileceğim şey, konteynerin yüksek değerli bir gönderi olduğu. Altın içeriyordu, ancak sadece altın değil ve parasal değeri olan başka öğeler içeriyordu” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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