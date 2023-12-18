Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak!

Hermes'in varisi ve milyarder Fransız iş insanı Nicolas Puech, 11.7 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmını eski bahçıvanına bırakma kararı aldı.

Dünyaca ünlü tasarım evi Hermes'in varisi Nicholas Puech şirketin geleceği ile ilgili bir karar verdi.

İsviçre'de yayımlanan Tribune de Genève gazetesinin haberine göre, 1837'de lüks Fransız moda evini kuran Thierry Hermès'in soyundan gelen Nicolas Puech, servetinin büyük bir kısmını evlat edinmeyi planladığı eski bahçıvanına bırakmak istiyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 161. KİŞİSİ

Verilen bilgilere göre Puech Hermès'in sermayesinin yüzde 5,7'sine sahip. Ne kadar küçük bir pay olsa da, bu pay onu şirketin en büyük bireysel hissedarı yapıyor. Forbes, Puech'in net servetini 11,7 milyar dolar olarak tahmin ediyor ve bu da onu dünyanın en zengin 161. kişisi yapıyor.

Tribune de Genève'in haberine göre, ev hizmetlisi Puech için onlarca yıl çalışmış ve onun bahçıvanı, tamircisi ve konut yöneticisi olmuştur. 51 yaşında olan ve aslen Faslı olan adam evli ve iki çocuğu var. Gazetenin haberine göre, çift Puech'in tek ailesi haline geldi ve Puech onlardan "çocukları" ve "evlatlık oğlu" olarak bahsetti.

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ÇİFTE 1,6 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA VERDİ

Gazetede verilen bilgiye göre, Puech çifte 2015 yılında Fas'ın Marakeş kentinde bir villa satın almaları için 1,5 milyon eurodan (1,6 milyon dolar) fazla para verdi. Ayrıca çiftin İspanya ve Portekiz'de çeşitli mülkler ve yaklaşık 50 parça tarım arazisinin yanı sıra İsviçre'nin Montrö kentinde 4,5 milyon dolardan fazla değere sahip bir villaya sahip olduğu belirtiliyor.

Habere göre Puech avukata evlat edinme işlemlerini başlatmasını söyledi ve yetkililerin bir karar vermesini bekliyor. Tribune de Genève, bu işlemin başarılı olması halinde, bahçivanın Puech'in servetinin en az yarısını miras alabileceğini bildirdi.

Puech daha önce sevetini 2011 yılında kurduğu vakfa bırakmayı kabul etmişti. Isocrates Vakfı kamu yararına çalışan araştırmacı gazeteciliğe fon sağlıyor ve Puech de vakfın başkanı olarak görev yapıyor.

Hermès 2022 yılında 11,6 milyar euro (yaklaşık 12,7 milyar dolar) gelir ve 3,4 milyar euro (3,7 milyar dolar) net kâr elde etti. (Habertürk)