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Spor Milliler'de Berke şoku!
Spor

Milliler'de Berke şoku!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 12:59:00 - 2021-11-08 13:00:13
Milliler'de Berke şoku!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda belirtildiği üzere tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek “bel ağrısı” nedeniyle Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde oynayacağı Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Kadrodan çıkartılma kararında raporda belirtilen ve daha önceden tedavisi devam eden bel problemi zemininde, akşam oynanan maç sonrası artan ağrı yakınması nedeniyle yapılan değerlendirme göz önüne alınmıştır." denildi.

 

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