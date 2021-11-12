Milli Takımın otobüsü bozuldu! Maçla ilgili karar verildi

Bu akşam saat 22.00'de Belçika ile karşılaşacak olan U21 Milli Takımı, takım otobüsünün arıza yapması nedeniyle stada yetişemedi.

Milliler, 1 saatlik beklemenin ardından yeni otobüsle yola çıktı. Maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecek.

Milli Takımlar resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 22.00’de Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımızın, otobüsü bozulmuş ve stada ulaşamamıştır. Takımımız 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir."