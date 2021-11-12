Milli Takımın otobüsü bozuldu! Maçla ilgili karar verildi
Belçika ile karşılaşacak olan U21 Milli Takımı'nın takım otobüsü arızalandı. Meydana gelen olay sonrası maçın başlama saati değişti.
Bu akşam saat 22.00'de Belçika ile karşılaşacak olan U21 Milli Takımı, takım otobüsünün arıza yapması nedeniyle stada yetişemedi.
Milliler, 1 saatlik beklemenin ardından yeni otobüsle yola çıktı. Maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecek.
Milli Takımlar resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün saat 22.00’de Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımızın, otobüsü bozulmuş ve stada ulaşamamıştır. Takımımız 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir."