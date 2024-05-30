Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024 kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe'nin milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlığından dolayı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.
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