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Gündem Sözde emperyalist karşıtları Mekke Anlaşmasına da karşı: Bu ‘TİP’ten başka ne beklenir?
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Sözde emperyalist karşıtları Mekke Anlaşmasına da karşı: Bu ‘TİP’ten başka ne beklenir?

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Sözde emperyalist karşıtları Mekke Anlaşmasına da karşı: Bu ‘TİP’ten başka ne beklenir?

Halkçı geçinen ancak geçtiğimiz günlerde İstanbul boğazındaki bir mekanda rakı balık sefası yaparken görüntülenenlerin Türkiye’nin stratejik adımlarına çamur atması yine şaşırtmadı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, her milli ve stratejik hamlede olduğu gibi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da karşı çıkarak yine sığınmacı zihniyetini gözler önüne serdi.

Meclis kürsüsünü manipülasyon peşinde koştukları kifayetsiz siyasetlerine alet eden TİP Genel Başkanı Erkan Baş, devletin kararlı adımlarını hedef almaya devam ediyor. Sermaye piyasalarındaki adli soruşturmaları ve hükümetin kararlı politikalarını hedef göstermeye çalışan Baş, sıra Türkiye'nin bölgesel güvenliğine ve kardeş coğrafyalarla kurduğu stratejik bağlara gelince yine maskesini düşürdü.

YEMEN ÜZERİNDEN PROVOKASYON PEŞİNDELER

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı hedef alarak skandal ifadeler kullandı. Anlaşmaya "Mekke" isminin verilmesiyle tartışmanın önüne geçilmesinin amaçlandığını iddia eden Baş, şu provokatif sözleri sarf etti:

"Buradan herkese soruyorum, bizim Yemen halkıyla ne sorunumuz var? Yemen, Türkiye'nin hangi ulusal çıkarlarına aykırı davranışta bulunuyor? Gerçekten bir alicengiz oyunu ile karşı karşıyayız. Vatandaşın dini duygularını, onun kutsallarını istismar ediyorsun, sonra gidiyorsun İsrail'e, ABD'ye hizmetkarlık ediyorsun ve bu memleketin yoksul, emekçi çocuklarını ABD'nin, İsrail'in, Suudi Arabistan'ın çıkarları için Yemen'de 'gerekirse savaşa göndereceğim, bunun için Anayasa'yı da ayaklar altına alırım' diyorsun."

FON SORUŞTURMALARI ÜZERİNDEN KAOS ÜRETMEYE ÇALIŞTI

Basın toplantısında sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmaya da değinen Erkan Baş, ortaya çıkan yeni bilgilere göre olayın başlangıçta görünenden daha kapsamlı olduğunu öne sürdü. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına atıfta bulunan Baş, saçmalıklarına devam etti. 

Devletin kurumlarında sistemli bir suç yapılanması tespit edildiyse işin siyasi bağlantılarının derhal açığa kavuşturulması gerektiğini dile getiren Baş, bu yapılmadığı takdirde "bir soruşturma yürütüldüğünün söylenemeyeceğini" savundu.

BÜTÇE ÜZERİNDEN DEMOGOJİ SİYASETİ

Erkan Baş, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, bütçenin halkın gerçek sorunlarını gündeme taşımadığını iddia etti. Yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, barınma ve emeklilerin sorunlarının bütçe görüşmelerinde yeterince ele alınmadığını ileri süren Baş, Genel Kurul'daki görüşmelerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na "en güçlü şekilde" muhalefet edeceklerini ve "ret" oyu kullanacaklarını açıkladı.

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Okur Postası

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni anayasa  yapma yetkisinin varlığı tartışma dışıdır!

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Yorumlar

Vay vay

Mekke anlaşması abd ve siyonistlerin bir oyunu..bizi tuzağa çekiyorlar..Sayın Erdoğan mekke ittifakı israile karşı değildir dedi. Yani husiler ve İrana karşı.. Bizim askerler suudi arabistana gidecek katil prens Selmani koruyacak..

Ömer

Yüzde bir bile oyu olmayanlar parti ismini bile bilmiyoruz kim nedir diye merak da etmiyoruz neden haber yapılır anlamak mümkün değil
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