  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney'den seçim sonrası ABD mesajı: ‘Yenilmez Amerika’ efsanesi çökmüştür Cumhuriyetçilerin kalesini yıkan isim konuştu! Seçimi aldı Trump’a çaktı Arap partileri rekor kırınca kudurmuşlardı! İsrail seçimlerinde sıcak gelişme Kim demiş dünyada fikir özgürlüğü var! İsrail’i eleştirene demir parmaklık Çok sayıda yaralı var! Yine metrobüs kazası yine facia AK Partili Yayman’dan Özel’e hodri meydan! Kendine güveniyorsan aday ol SP ve DEVA Partisi kararını ilan etti! Mekke Anlaşması'na ‘hayır’ diyecekler! O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne? Siyonist katliamda yetim çocuklarla… Trump’ı yenen Müslüman doktorun Gazze hatırası Sayıştay raporunda ifşa oldu! DEM’li belediye ne dolaplar dönmüş neler?
Gündem Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, trafik polisi Osman Özbakır'ı makamında kabul etti.

Vali Yılmaz, Özbakır'ın duyarlı davranışının kendilerini gururlandırdığını belirterek, Türk bayrağının milletin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini temsil eden en kıymetli sembollerden olduğunu söyledi.

Özbakır'ın davranışının Türkiye genelinde takdirle karşılandığını dile getiren Yılmaz, "Şanlı bayrağımız bizim için çok kıymetli. Senin gösterdiğin bu hassasiyetin bütün Türkiye'de takdirle karşılanması bizleri ayrıca mutlu etti. Senin gibi bir çalışma arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz." dedi.

Polis memuru Osman Özbakır da görevini yerine getirdiği sırada yolda Türk bayraklarını gördüğünde duygulandığını ve vakit kaybetmeden müdahale etme gereği duyduğunu anlattı.

Trafik polislerinin görevlerinin yalnızca trafik güvenliğini sağlamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Özbakır, "Şanlı bayraklarımızı öpüp muhafaza altına aldım. Milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin simgesi olan Türk bayrağına sahip çıkmak her polis memuru için önemli bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

Kabulün sonunda Vali Yılmaz, örnek davranışı ve görevindeki hassasiyetinden dolayı polis memuru Özbakır'a başarı belgesi takdim etti.

Kabulde, İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Murat Meral de hazır bulundu.

Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!
Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

Gündem

Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

Polise "Senin olsun" diyerek lüks aracını bırakıp gitti
Polise "Senin olsun" diyerek lüks aracını bırakıp gitti

Yerel

Polise "Senin olsun" diyerek lüks aracını bırakıp gitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma
Gündem

Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün babası tarafından..
Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım?
Gündem

Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım?

Yılmaz Özdil, muhalefet partilerindeki yolsuzlukları anlattığı için kendi mahallesinden gördüğü baskıyı anlattı. Özdil, yürüyüşte karşılaştı..
Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!
Gündem

Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!

ABD Başkanı Trump, halk sandık başındayken İsrail açıklaması yaptı. Trump, "Artık İsrail'e para ödemeyeceğiz" diyerek seçmeni etkilemeye çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23