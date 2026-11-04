Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Şubat-4 Kasım tarihleri arasında 81 ilde düzenlenen 901 operasyonda 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve bunlardan 5 bin 949’unun tutuklandığını açıkladı. Gürlek, yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik mali incelemelerde 2,63 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Yasa dışı bahsin yalnızca hukuka aykırı bir faaliyet olmadığını, toplumun huzurunu bozan, aileleri mağdur eden ve suç örgütlerinin faaliyetlerini besleyen ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Gürlek, suç yapılanmalarının finansal kaynaklarının da takip edildiğini kaydetti. Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının koordinasyonunda cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaşan Gürlek, Şubat-4 Kasım 2026 döneminde 81 ilde gerçekleştirilen 901 operasyonda 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirerek, bu şüphelilerden 5 bin 949’unun tutuklandığını, 3 bin 570 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını aktardı. Yasa dışı bahis yapılanmalarına yönelik mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Gürlek, suç örgütlerinin finansal bağlantılarının ve yasa dışı kazançlarının da araştırıldığını belirtti. Bakan Gürlek, bu kapsamda yürütülen mali incelemelerde 2,63 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

"Hiçbir suç yapılanması adaletten kaçamayacak"

Yasa dışı bahis şebekelerine yönelik mesaj veren Gürlek, "Yasa dışı bahis şebekeleri şunu iyi bilsin: Hiçbir suç yapılanması, faaliyetlerini ve suçtan elde ettiği kazancın izini gizlemeyecek ve adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis ağlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için bütün kurumlarla koordinasyon içerisinde mücadeleye devam edileceğini belirten Gürlek, operasyonlarda görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, MASAK’a ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, milletin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.