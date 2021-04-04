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Spor Milli Takım’da korona olan futbolcular kim?
Spor

Milli Takım’da korona olan futbolcular kim?

Korona olan futbolcuların ismi | A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya geldi. Milli takım kampında 15 futbolcu koronavirüse yakalandı. Peki, hangi futbolcular korona oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 19:38:00 -
Milli Takım’da korona olan futbolcular kim?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tük hızıyla devam ediyor. Son olarak A Milli Takım kampında 15 futbolcunun koronaya yakalandığı öğrenildi. Pek çok kişi hangi futbolcuların koronaya yakalandığını araştırıyor. Hangi futbolcular korona oldu?

Yaşanan vakalarla ilgili olarak Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Letonya öncesi Norveç ile İspanya'da oynadık. İspanya dönüşü bazı oyuncularımız jet lag yüzünden olduklarını söyledi. Ancak bu nedenle yorgun olduklarını düşünen oyuncularımız belki de korona olduklarının farkında olmadı. Kendilerine 'Madem halsizdiniz, niye söylemediniz' dedim. Onlar da 'Hocam seyahatten yorgunuz' diye düşündük' dediler" dedi.

Güneş, "Maçtan önce yapılan UEFA testlerinde negatif çıktılar ama maçtan sonra yapılan testlerde bazı oyuncular pozitif çıktı. Belki maçta oyuncu pozitifti. Bilmiyoruz yani. Vida olayında olduğu gibi. Maçtan önce negatif çıkan oyuncular maçtan sonra pozitif çıktı" diye konuştu.

İspanya'da kan testi de yaptırdıklarını kaydeden Güneş, "Ama işte maçtan sonra Taylan Antalyalı, Emre Kılınç gibi bir çok oyuncuda pozitif çıktı. En başta İrfan Can, Nazım ve Zeki Çelik'te çıktı. Bu üçü aynı gruptaydı. Onlardan yansımış olabilir" şeklinde konuştu.

Milli Takım’da korona olan futbolcular kim?

Koronaya yakalanan futbolcular şöyle:

Taylan Antalyalı

Emre Kılınç

Yusuf Yazıcı

Zeki Çelik

Nazım Sangare

İrfan Can Kahveci

Merih Demiral

Cenk Tosun

Kaan Ayhan

Dorukhan Toköz

Deniz Türüç

Kenan Karaman

Çağlar Söyüncü

Enes Ünal

Mert Müldür

Orkun Kökçü

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