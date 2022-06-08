Milli Takım gol oldu yağdı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Litvanya'ya konuk oldu. LFF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-Yıldızlı takımımız 6-0'lık skorla kazandı.

Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 2 ile 14. dakikalarda Doğukan Sinik ve 56 (p) ile 81. dakikada Serdar Dursun 89. dakikada Yunus Akgün ve 90+1 Halil Dervişoğlu kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye 6 puanla grup liderliğini sürdürdü. Litvanya ise henüz puanla tanışamadı.

Grubunda 2'de 2 yapan Milli Takım 11 Haziran'da Lüksemburg deplasmanına gidecek. Litvanya da, Faroe Adaları'na konuk olacak.

Doğan Alemdar ilk maçına çıktı

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği kaleci Doğan Alemdar'a ilk 11'de şans verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.

A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Serdar Dursun daha önce milli forma ile çıktığı 5 maçta da sonradan oyuna girmişti. Serdar bu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Doğukan Sinik da ay-yıldızlı forma ile iki maçta sonradan oyuna girmişti.

Milli Takım'ı yalnız bırakmadılar

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki 5 bin 67 kişilik LFF Stadı'ndaki mücadelede Türk taraftarlar da tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 300 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

LİTVANYA 0-6 TÜRKİYE

STAT: LFF

HAKEMLER: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic

LİTVANYA: Setkus - Mikoliunas, Satkus, Klimavicius (Dk. 65 Klimavicius), Sirvys, Armanavicius, Megelaitis (Dk. 46 Utkus), Novikovas (Dk. 64 Petkevicius), Golubickas (Dk. 76 Barauskas), Dolznikov (Dk. 46 Cernych), Laukzemis

TÜRKİYE: Doğan Alemdar - Mert Müldür, Ozan Kabak (Dk. 76 Cenk Özkaçar), Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Eren Elmalı), Doğukan Sinik (Dk. 66 Kerem Aktürkoğlu), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), Salih Özcan, Cengiz Ünder (Dk. 46 Yunus Akgün), Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

GOLLER: Dk. 2 - Dk. 14 Doğukan Sinik, Dk. 56 (P) - Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 89 Yunus Akgün, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

SARI KARTLAR: Golubickas, Klimavicius, Sirvys, Utkus (Litvanya) - Hakan Çalhanoğlu, Serdar Dursun (Türkiye)