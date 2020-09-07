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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bugün Bakanlık'ta bir araya gelecek.
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bugün Bakanlık'ta bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:50:58 -
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bugün Bakanlık'ta bir araya gelecek.
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