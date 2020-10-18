  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de 3'üncü oldu
Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de 3'üncü oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:20:41 -
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de 3'üncü oldu

ANKARA (AA) - Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda adından söz ettiren Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki son yarışta elde ettiği puanla dünya 3'üncüsü oldu.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, Portekiz'de 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde şampiyonanın son ayağında ikinci yarışta piste çıktı.

Genç milli motosikletçi Bahattin, son yarışı bitiş çizgisine çok az bir saniye kala 4. olarak bitirdi. Bu başarısıyla pilotlar klasmanında 142 puana yükselen Bahattin Sofuoğlu, şampiyonayı 3. sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bugünkü son yarışı Koen Meuffels birinci, Samuel Di Sora ikinci ve Mika Perez ise üçüncü tamamlarken, Bahattin Sofuoğlu ise saniyenin binde 67'lik farkla Perez'in ardından dördüncü sırada yer aldı.

Bu sezon başarılı bir şekilde Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda üçüncü olarak sezonu podyumda bitirdi.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı bu sezon 220 puanla Kawasaki takımı pilotu Jeffrey Buis şampiyon olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla milli sporcu Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları
Dünya

KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları

KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Ersin Tatar ne kadar oy aldı? Mustafa Akıncı ne kadar oy aldı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden cumh..
Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz
Dünya

Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva katıldığı televizyon programında, "Biz bugün burada Sadece Bükü'nün değil, Karabağ'da İstanbul'un ki..
Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!
Korona Virüs

Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psik..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay