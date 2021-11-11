Milli maç bileti ne kadar? Türkiye-Cebelitarık maçı bileti ne kadar nereden alınır?
Milli maç bileti al | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye, Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi tribünden izlemek isteyenler ise maç biletlerini nereden nasıl alabileceklerini araştırıyor. Peki, milli maç bileti ne kadar? Türkiye-Cebelitarık maçı bileti ne kadar?
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Maçı tribünden izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.
Milli maç bileti ne kadar? Türkiye-Cebelitarık maçı bileti ne kadar nereden alınır?
Türkiye-Cebelitarık maçı biletleri 10 Kasım’da satışa çıktı. Biletler 100, 35 ve 15 liradan satıldı. Milli maç biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Millî Takımımızın Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının bilet satışı sona erdi. Stadyum kapasitesinin %100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımımıza eşsiz destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.