Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ‘Fon krizi’ açıklaması: Bu tezgahı kuranlar da bulunacak! Çünkü Tayyip Erdoğan bunu istiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2002'de iktidara geldikleri andan itibaren Türkiye'de eğitim öğretim ile ilgili AK Parti iktidarları döneminde devrim niteliğinde işler yaptıklarını söyledi.

2002 bütçesinde yüksek öğretimle birlikte Türkiye'de eğitim harcamalarının 4. sırada olduğunu hatırlatan Tekin, "2002'den sonraki bütün bütçelerimizde 2003 ve takip eden bütün bütçelerde, 2027 dahil hepsinde eğitim öğretim birinci sırada yer aldı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam gelirlerinin bu 2027 bütçesi için yaklaşık yüzde 14'ü eğitime ayrılıyor. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge" ifadesini kullandı.

MAALESEF DÜĞMESİ BOZUK BİR MUHALEFET VAR

Bakan Tekin, okul ve eğitim için yapılanlarla ilgili şunları anlattı: "Bununla 2002'den önce bir sınıfta ortalama 70-80 öğrencinin olduğu Türkiye'den, sınıflarda, okullarda bir tane bile bilgisayarın olmadığı Türkiye'den, okulların içerisinde tuvalet ihtiyacını giderecekleri yerlerin olmadığı okullardan bugün bambaşka bir yere geldik. Çocuklarımız ders kitabı satın almak için kırtasiye önlerinde kuyruk beklerken, bugün okulları açıldığında ders kitapları masaların üzerinde. Fiziki yatırım itibarıyla bu noktaya kadar geldik. Bunları biz söylüyoruz yaptıklarımız diye ama Türkiye'de maalesef yapılanları takdir etme düğmesi bozuk olan bir muhalefet var. Her bütçede bize çocuklara bir öğün yemek verin diye baskı yapıyorlar. Ben de onlara şu soruyu soruyorum. Bugün muhalefet siyasi partilerinin 2002'deki seçim beyannamelerine baktım. Hiçbirisi çocuklara yemek yardımı yapacağız dememiş. 2007'de, 2011'de, 2015'de dememişler. Niye dememişler? Çünkü o gün çocukların yemekten çok daha acil başka ihtiyaçları vardı. 70-80 kişilik sınıflarda, bilgisayarı olmayan okullarda, içinde tuvaleti olmayan okullarda ders gören çocuğa yemek vermek o zaman hiç akıllarına gelmemiş ama şimdi o ihtiyaçları giderdiğimiz için artık 20 kişilik sınıflarda eğitim aldıkları için, 660 bin sınıfımızda, yani Türkiye'deki bütün sınıflarda internet erişimi olan akıllı tahtalar olduğu için artık ne isteyebiliriz başka, ne eksik bulabiliriz?" diye konuştu.

TÜRKİYE 20 YILDA EĞİTİM DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tekin, eğitimle ilgili uluslararası raporlara değinerek, şöyle devam etti: "2002'den itibaren dünyadaki bütün ülkelerin fiziki, teknik kapasitesini ölçen uluslararası örgütler var. Bu örgütlerin raporuna bakıyoruz. 'Bu yapılan derslik ve benzeri binalar açısından Türkiye, 20 yılda bir eğitim devrimi gerçekleştirdi' diyorlar. Uluslararası OECD'nin yaptığı PISA ve TIMSS diye bildiğimiz iki ayrı sınavla ülkelerin eğitim noktasında geldikleri yeri ölçen uluslararası sınavlar var. 3 yılda bir yapılıyor. 2003'te yapıldığında biz 38 OECD yani gelişmiş 38 ülke içerisinde hiçbir alanda ilk 30'a giremiyor idik. Muhalefet bizi eleştiriyordu. 2015'ten itibaren yapılan bütün sınavlarda istikrarlı bir yükseliş sergiledik. En son 8 Eylül'de 81 ülkenin katıldığı PISA'nın sonuçları açıklandı. İlk 15'teyiz. Şimdi muhalefet ne derse desin ben ne yaptığımdan eminim."

AVRUPA’DA İLK BEŞTEYİZ

UNDP'nin raporunda, "dünyada, bütün sınıflarında internet erişimli akıllı tahta olan neredeyse tek ülke Türkiye" denildiğini aktaran Tekin, "Hem bunu yapacağız hem de akademik başarıyı yükselteceğiz. Örneklerimiz var. Ondan önce de aralık ayında Teams açıklandı, orada da Avrupa ülkeleri arasında ilk beşteyiz. Bir de diyorum ki başka bir şey daha yapacağız. Çocuklarımız milli ve manevi değerlerine bağlı olsun. Niye? Çünkü ben sokağa çıkıyorum, vatandaşla konuşuyorum. Vatandaşa, 'Ya bak eğitimde akademik başarıyı yükselttik, okul binaları yaptık. Okullara teknolojik altyapı getirdik'diyorum ama vatandaş diyor ki 'Tamam da benim çocuğum ölüsünün arkasından Fatiha okuyamıyor. Cenaze olan bir evde yan binada müzik çalıyor, cenazeyi bilmiyor, düğünü bilmiyor, İstiklal Marşı'nı bilmiyor, Atatürk'ü bilmiyor, Cumhuriyet'i bilmiyor. Bizim çocuklarımız bunu öğrenmesin mi? Bizim çocuklarımız bu değerlere bağlı yetişmesin mi? Ben bir de bunu yapmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

HIRSIZLARA SAHİP ÇIKAN BİR MUHALEFET VAR

Bakan Tekin, AK Parti'nin 12 milyondan fazla üyeye sahip olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "İnsanın doğasında maalesef yanlışa meyletme var. Siyasi partilerin içerisinde de yanlış yapanlar mutlaka olur. Önemli olan yanlış yapanlardan sonra nasıl tavır aldığınızdır. Daha önce burada konuşurken Yeşil Vadi filmine atıf yapmıştım ve demiştim ki düzenbaz birinin Tosunpaşa kılığına soktuğu bir kişi kendisini genel başkan zannediyor demiştim ve uyarmıştım sen kendini genel başkan zannediyorsun ama düzenbazın teki seni aldatıyor, seni kandırıyor, sana numara yapıyor. Düzenbazlara güven olmaz. O da düzenbazlara sahip çıkıyordu. Ondan sonra yaşananlar da böyle oldu. Otel odasında havlularla yakalanan belediye başkanına sahip çıktı. Baklava kutusunda rüşvet alan belediye başkanına sahip çıktı.

Tıpkı Banker Bilo'da Şener Şen sürekli aldatıyor, kandırıyor. Ondan sonra da diyor ki 'Seni kandırdım ama hele bir sor niye?' Kandıranı ve yalan söyleyeni meşrulaştırıyordu. Maalesef Türkiye'de böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'la sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark Tayyip Erdoğan dedi ki 'Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan kimse kapının önüne koyarım, gereğini yaparım.' Biz Tayyip Erdoğan'ı bugün tanımadık. Ben 1989'dan beri tanıyorum. Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk yapanın yeri yoktur."

ERDOĞAN BUNUN CEZASINI DA VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışa karşı tutumunu paylaşan Tekin, şunları kaydetti: "(Fon soruşturması) Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın, Devlet Denetleme Kurulumuzun çok kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğu ve bu konuda bu işi sadece ekranların önünde yapan kişiler değil yani sadece bize sunulan kişiler değil, asıl bu işi organize eden kişiler, bu tezgahı kuran kişiler ortaya çıkmadan, onlar cezalandırılmadan Tayyip Erdoğan sizin sürekli karşınıza çıkacak ve 'onları bulacağız, mutlaka cezalandıracağız' diyecektir. Çünkü Tayyip Erdoğan bunu istiyor.

Şu anda yaptığımız şeyde diğerleri bizi kendileri ile karıştırıyorlar. Diğerleri bizi hırsızlık yapan, insanlara kendileri sahip çıktıkları gibi bizim de sahip çıkacağımızı zannediyorlar ama ben dediğim gibi 1989'dan beri tanıdığım bir Tayyip Erdoğan var. Bugüne kadar en küçük bir yanlışını, hırsızlığını gördüğü, hiç kimseye sahip çıkmadığı, herkesin cezasını verdiği gibi bunun da cezasını verecek. Biz 2002 yılında iktidara gelirken sizlere dedik ki: 'Milletin parasını çalan herkesten hesap soracağız.' Bu hesabı da bugüne kadar sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Bu yanlışı yapanlar, bu yanlışa vesile olanlar, bu tezgahı kuranlar kimse en kısa zamanda bulunup gerekli işlemler yapılacak. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorum."