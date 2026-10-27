İsrail’de oylama sürüyor, Netanyahu her an gidebilir: Terör devleti yeni elebaşını arıyor!

İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Gazze'deki katliam ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde sandık başına gidilen seçimde gözler sandık sonuçlarına çevrilirken, İngiliz yayın organı The Economist son dakika analiziyle gündeme damga vurdu.

The Economist’in geçtiği son dakika bilgilerinde, "Anketler, Binyamin Netanyahu'nun seçimi kaybedeceğini öngörüyor. Kaybettiğini gören bir Netanyahu bölgesel savaşı daha da tırmandırabilir. Görevde kalacağı sürenin kısa olması ihtimali, onu İran'a saldırma emri vermeye teşvik edebilir" değerlendirmesine yer verildi.

7,3 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

Terör ordusunun Gazze Şeridi'ni tamamen yıkan saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyini işgali ve ABD ile İran'a karşı başlattığı savaş sonrası yapılan bu ilk seçimde, İsrail Meclisinin 26. döneminde görev yapacak milletvekilleri belirleniyor. Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonu ve 18 bin sandıkta oy kullanıyor. Sandıklar akşam TSİ 23.00'e kadar açık kalacak. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması bekleniyor.

30'DAN FAZLA PARTİ SEÇİME KATILIYOR

Seçimlerde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli Meclis'e girmek için mücadele ediyor. Anketler 11 ila 12 partinin barajı aşacağını gösterirken, seçim yarışı Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir mücadeleye sahne oluyor. Seçimlerde İsrail vatandaşlığına sahip yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan 750 binin üzerindeki İsrailli de oy kullanıyor.

ESKİ KOMUTAN, KENDİSİNİ GÖREVE GETİREN BAŞBAKANA KARŞI

Netanyahu'nun karşısındaki en güçlü rakip, merkez çizgideki Yaşar Partisi'nin lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot. 2014 yılında Eisenkot'u bu göreve bizzat Netanyahu atamıştı. 7 Ekim sonrasında kurulan acil ulusal birlik hükümetine katılan Eisenkot, birkaç ay sonra başbakanın savaşı uzattığını ve rehineleri riske attığını belirterek istifa etmişti. Çatışmalarda oğlu Gal'i ve iki yeğenini kaybeden Eisenkot, ülkede yaşanan kayıp duygusunun simgesi haline geldi.

MUHALİFLER: SAVAŞI GEREKSİZ YERE UZATTI

Seçim sürecinde Netanyahu kampanyasını İsrail'in bölgede tek başına hareket edebilecek baskın güç olması üzerine kurgularken; muhalifleri ise onu aşırılık yanlılarını hükümete taşımakla, yargıyı zayıflatmakla, savaşları uzatmakla ve 7 Ekim'deki güvenlik zafiyetiyle suçluyor. Netanyahu ise güvenlik şeflerinin kendisini bilgilendirmediğini savunuyor. Rakibi Eisenkot ise seçilmesi halinde 7 Ekim'e dair bağımsız bir soruşturma başlatacağını, Batı Yaka’daki radikal yerleşimcilerden hesap soracağını ve ultra-Ortodoks İsraillileri askere alacağını vaat ediyor.

KAZANAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TSİ 23.00'te sandıkların kapanmasıyla ilk çıkış anketleri yayımlanacak. İlk sonuçların yarın erken saatlerde netleşmesi beklense de yarışın başa baş olması nedeniyle resmi kazananın ilan edilmesi günler alabilir. Cumhurbaşkanı İzhak Herzog, hükümeti kurma görevini en şanslı adaya verecek. Hükümet kurma sürecinin 20 ila 100 gün sürebileceği belirtilirken, koalisyon sağlanamazsa ülke yeniden seçime gidebilir. Böyle bir senaryoda Netanyahu geçici başbakan olarak görevine devam edecek.