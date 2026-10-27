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Gündem Beştepe’de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Gündem

Beştepe’de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Beştepe’de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Duran, görüşmenin detaylarını şu ifadelerle duyurdu;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşmesi beklenen zirvede, iç ve dış siyasetteki son gelişmelerin, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecinin ele alınması bekleniyor. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımları ile Cumhur İttifakı'nın gündemindeki kritik başlıkların da masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

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