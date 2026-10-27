MHP'li Feti Yıldız Ümit Kocasakal ile alay etti: Vay be helal olsun…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Ümit Kocasakal'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kocasakal, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecini ve bu kapsamda çıkarılan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u hedef alarak, kanun teklifinin daha kapsamlı bir sürecin başlangıcı olduğunu ileri sürmüş ve "Görüldüğü üzere sözde 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi'ne dair kanun teklifini yalnızca kendi içinde ele almak ve değerlendirmek hatalı olup bu yalnızca bir girizgâhtır ve amaç öncelikle toplumsal tepkiyi yumuşatmak ve asıl amaca zemin hazırlamaktır" demişti.

ASIL NİYET İŞTE BÖYLE OKUNMALI!

MHP’li Yıldız, sosyal medya hesabında Kocasakal’a şu ifadelerle cevap verdi: “İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulunda başkanlık seçimleri yapıldı. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu Baro’da,Terörsüz Türkiye sürecini sakıncalı bulan Ümit Kocasakal 9 bin 686 oy alarak kazandı. Kocasakal’ın , TBMM’de 467 Milletvekilinin oylarıyla kabul edilen 7595 sayılı Kanunla ilgili derin ve kadim bilgilerini dinleyelim: “Görüldüğü üzere sözde “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi”ne dair kanun teklifini yalnızca kendi içinde ele almak ve değerlendirmek hatalı olup bu yalnızca bir girizgâhtır ve amaç öncelikle toplumsal tepkiyi yumuşatmak ve asıl amaca zemin hazırlamaktır.” Vay be helal olsun… Kanun dediğin böyle yorumlanmalı yasa koyucunun asıl niyeti işte böyle okunmalı.! Baroya kayıtlı 7 avukattan birinin oyunu alarak meslek kuruluşunun başkanı olmak kolay mı?"