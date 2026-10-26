MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gölcük’ü ve MHP’yi sarsan olay, saat 18.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Gölcük Belediyesi'nin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral ile A.I.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.I.U. tabancayla Saral'a peş peşe ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saral, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.