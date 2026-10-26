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Gündem MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük Belediye'sinin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Gölcük’ü ve MHP’yi sarsan olay, saat 18.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Gölcük Belediyesi'nin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral ile A.I.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.I.U. tabancayla Saral'a peş peşe  ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saral, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.  Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

S.kale.

Bireysel silahlanmaya son verilsin.çok yazık.insanlar en basit sebeplerden bile insan yaşamına son verebiliyor. Hergün bu gibi haberler görüyoryoruz.ayrıca birçok insanda pskolojik hastalıklar var ,bu insanların trafikte sokakta silahla dolaşması çok tehlikeli hale geldi.Allah hepimizi korusun inşallah
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