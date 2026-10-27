800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

Isparta merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayanlar ve ziyaret etmeye gelen kişiler, topladıkları kestaneleri ateşte pişiriyor. En genci 100, en yaşlısı 800, çoğunluk olarak ise 500 yaşında olan ağaçlar sayesinde bahçe sahipleri, kestaneleri satarak gelir elde ediyor. Yenice Mahallesi’nde kestane ağaçları, yaklaşık olarak 30 dönümlük bir alanda yer alıyor. Neredeyse her yıl düzenli şekilde bahçelerini ziyarete gelenler arasında olan Emine Dolmaz, hem sahipler hem de ziyaretçiler için yıl içinde düzenlenen geleneksel bir etkinlik olduğunu söyledi.