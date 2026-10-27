  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gol sevinciyle ilgi odağı olmuştu! Şimdi Guinness rekoru kırmayı hedefliyor Müslümanlara ihanet edip Siyonistleri sevindirdi! Başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den yeni açıklama Operatörün dikkati faciayı önledi! Mısır tarlasında 10 metre çapında obruk oluştu Maçın 9. dakikasında kendini yere bıraktı: Bir anda başı dönen Muslera korkuttu 'Türk savaş uçakları Somali askerlerini vurdu' yalanı: Mogadişu'dan son dakika açıklaması 800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar! Cihat Yaycı'dan iki Arap ülkesine Türkiye tepkisi: Size ne oluyor Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi Dünyanın en sevimsiz ve kahpe devletçiği! İşte soykırımcı İsrail’den en çok nefret eden ülkeler
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

Isparta'nın merkezine bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan 800 yıllık ağaçtan topladıkları kestanelerin, küçük boy 75-100, orta boy 100-150 ve büyük boy olanlarını ise 200-250 liradan satıyorlar.

1
#1
Foto - 800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

Isparta merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayanlar ve ziyaret etmeye gelen kişiler, topladıkları kestaneleri ateşte pişiriyor. En genci 100, en yaşlısı 800, çoğunluk olarak ise 500 yaşında olan ağaçlar sayesinde bahçe sahipleri, kestaneleri satarak gelir elde ediyor. Yenice Mahallesi’nde kestane ağaçları, yaklaşık olarak 30 dönümlük bir alanda yer alıyor. Neredeyse her yıl düzenli şekilde bahçelerini ziyarete gelenler arasında olan Emine Dolmaz, hem sahipler hem de ziyaretçiler için yıl içinde düzenlenen geleneksel bir etkinlik olduğunu söyledi.

#2
Foto - 800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

"GECEDEN DÖKÜLEN KESTANELER TOPLANIYOR" Emine Dolmaz’ın eşi Nuri Dolmaz ise "Gün ışımaya başladığında geceden dökülen kestaneler toplanıyor. Biz biraz geç, saat 09.30-10.00 gibi geldik. Eşimizle, dostumuzla burada yiyip içiyor, sohbet ediyoruz. Günümüzü değerlendirip akşam evimize dönüyoruz." dedi.

#3
Foto - 800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

KESTANE HASADI YÖNTEMİ DİĞER NESİLLERE AKTARILIYOR Yenice Mahallesi Muhtarı ve kestane üreticisi İsmail Akkaya, bölgede kestane hasadının nesilden nesle aktarıldığını söyledi. Ayrıca hasadın, yaklaşık 45 gün boyunca ağaçlardan toplanmasıyla sürdüğünü belirtti.

#4
Foto - 800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

HASAT 45 GÜN SÜRÜYOR Akkaya, "Bu topraklarda yüzyıllardır atalarımız hasat yapıyor. Biz de Allah'ın izniyle bu hasadı devam ettirmek istiyoruz. Ağaçlarımız asırlık ve çok yüksek. Aralarında tescillenen 800 yıllık ağaçlarımız var. Bu nedenle ağaçlara çıkıp silkme imkanımız yok. Biz yaklaşık 45 gün boyunca kestane ağaçlarının altında bekleyerek hasat yapıyoruz." dedi.

#5
Foto - 800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

"HASAT DİĞER YILLARA GÖRE DAHA İYİ" Isparta’daki Yenice Mahallesi kestane bahçelerinin bu yılki hasadı, geçen yıla göre daha verimli ve kaliteli görünüyor. Geçen yıllarda 14-15 ton olan kestane, bu yıl 30 ton olarak bekleniyor. Geçen yıl yağışın az olması nedeniyle kestanelerin daha çatlak olduğu, bu yılki yağışlarla birlikte ürünlerin daha diri ve kaliteli hale geldiği aktarıldı. KESTANE FİYATLARI İsmail Akkaya, kestanelerin boyutlarına göre fiyatlandırmasıyla birlikte küçük boy kestanelerin 75-100, orta boy kestanelerin 100-150, büyük boy kestanelerin ise 200-250 lira olarak satılabileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Gündem

MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük Belediye'sinin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. ..
‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…
Gündem

‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…

Vefat eden babasının kabrini ziyaret eden bir kişinin çektiği video tüyleri diken diken etti. Mezardaki babasıyla konuşan gencin "Baba beni ..
Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor
Gündem

Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor

Iğdır'da kamu görevinden emekli olduktan sonra köyüne dönerek tarıma başlayan Yener Aras, dedesinden kalan 50 dönümlük çorak araziyi yıllar ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Dış politikada dev hamleler ve Libya’da tam mutabakat!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Dış politikada dev hamleler ve Libya’da tam mutabakat!

Kritik başlıkların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçerek canlı..
Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı
Gündem

Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı

Siyasi varlıklarını Mustafa Kemal ismine borçlu olan ve Atatürk istismarcılığından nemalanan Kemalistler fena yakalandı. CHP/YP’lilerin yeti..
SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Gündem

SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

Sermaye piyasalarındaki usulsüz fon işlemlerini deşifre eden dev soruşturmada adli süreç bürokrasi kanadına sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Baş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23