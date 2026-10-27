800 yıllık ağaçtan topluyorlar: Kilosunu 250 liradan satıyorlar!

"HASAT DİĞER YILLARA GÖRE DAHA İYİ" Isparta’daki Yenice Mahallesi kestane bahçelerinin bu yılki hasadı, geçen yıla göre daha verimli ve kaliteli görünüyor. Geçen yıllarda 14-15 ton olan kestane, bu yıl 30 ton olarak bekleniyor. Geçen yıl yağışın az olması nedeniyle kestanelerin daha çatlak olduğu, bu yılki yağışlarla birlikte ürünlerin daha diri ve kaliteli hale geldiği aktarıldı. KESTANE FİYATLARI İsmail Akkaya, kestanelerin boyutlarına göre fiyatlandırmasıyla birlikte küçük boy kestanelerin 75-100, orta boy kestanelerin 100-150, büyük boy kestanelerin ise 200-250 lira olarak satılabileceğini söyledi.