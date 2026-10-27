Van-Hakkari yolunda tır devrildi
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Van’ın Gürpınar ilçesinde Zernek Barajı yakınlarında kontrolden çıkan tır devrildi.
Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır devrildi.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.