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Spor Derbi zaferinin ardında büyük gerçek! Galatasaray, Süper Lig tarihini yeniden yazdı
Spor

Derbi zaferinin ardında büyük gerçek! Galatasaray, Süper Lig tarihini yeniden yazdı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Derbi zaferinin ardında büyük gerçek! Galatasaray, Süper Lig tarihini yeniden yazdı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, sadece 3 puanı almadı, lig tarihini de baştan yazdı. Sarı-kırmızılı ekip, 69 sezonluk Süper Lig tarihinde 1315. galibiyetine ulaşarak ezeli rakibini geride bıraktı ve lig tarihinin en çok maç kazanan takımı ünvanını ele geçirdi.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek önemli başarılara imza attı. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna oturan takım olmanın yanı sıra en fazla maç kazanan takım oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım oldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, ligin 69 sezonluk tarihindeki 1315. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekibi geride bırakarak lig tarihinde en fazla maç kazanan takım ünvanının da yeni sahibi oldu.

Bu alanda sarı-kırmızılı ekibi 1314 galibiyetle Fenerbahçe, 1226 galibiyetle Beşiktaş ve 882 galibiyetle Trabzonspor takip ediyor.

TÜM ZAMANLARIN PUAN CETVELİNDE FENERBAHÇE'YE YAKLAŞTI

Galatasaray, dün Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetle Süper Lig'de tüm zamanların puan durumunda sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 18'e indirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından tüm zamanların puan durumunda 4036 puana ulaştı.

Bu alanda ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekibin, 1959 yılından bugüne kadar Süper Lig'de 4054 puan toplayan Fenerbahçe ile arasında 18 puan bulunuyor.

OKAN BURUK'UN GELMESİYLE GALİBİYET SAYISINDA FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan ekibi konumuna geldi.

Okan Buruk'un takımın başına geçtiği 2022-2023 sezonu öncesi lig tarihinde toplamda Galatasaray'ın 1193, Fenerbahçe'nin ise 1206 galibiyeti bulunuyordu.

Buruk'un yönetimindeki Galatasaray 2022-2023'te 28, 2023-2024'te 33, 2024-2025'te 30 ve 2025-2026'da da 24 galibiyetle Süper Lig'i tamamladı.

Bu sezon ise ligde 7 maç kazanan Buruk'un Galatasaray'ı, 2022-2023'ten beri bu organizasyonda 122 galibiyeti hanesine ekledi.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN İKİNCİ TAKIMI

Galatasaray, 1959 yılından bugüne kadarki süreçte Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım oldu.

Lig tarihinde geride kalan 2275 maçta 4085 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 4134 gol atan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

LİDERLİK REKORU GALATASARAY'DA

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 676 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezonun 9 haftasının 6'sını lider tamamladı.

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Ligde 26 kez sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin (19) 7 şampiyonluk önünde zirvede yer alıyor. Beşiktaş 16 şampiyonlukla üçüncü, Trabzonspor 7 şampiyonlukla dördüncü sırada geliyor.

Bursaspor ve İstanbul Başakşehir, birer şampiyonluğa ulaştı.

69 SEZONLUK PUAN CETVELİ GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSI

Süper Lig'de 1959 yılından bugüne kadar oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar            K             O            G            B            M           A             Y             P

1             Fenerbahçe     69          2275    1314    586       375       4134    2021    4054

2             Galatasaray    69          2275    1315    555       405       4085    2005    4036

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