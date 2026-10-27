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Aktüel 4 kişi hayatını kaybetti! Derbiyi izlerken hortuma yakalanmışlar
Aktüel

4 kişi hayatını kaybetti! Derbiyi izlerken hortuma yakalanmışlar

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4 kişi hayatını kaybetti! Derbiyi izlerken hortuma yakalanmışlar

Antalya’nın Kepez ilçesinde çıkan hortum faciasında hayatını kaybeden 4 işçinin, konteynerde Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için bulunduğu ortaya çıktı...

Antalya’nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde etkili olan hortumun ardından facianın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak’ta meydana geldi. Antalya kent merkezinde dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte hortum çıktı. İşçilerin bulunduğu 2 konteyneri savuran hortum, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrilmesine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerdeki işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

 

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız" diye nitelendirdiği hortumun yarattığı yıkım, gündüz görüntülendi. İnşaat alanındaki konteynerlerin parçalarının etrafa savrulduğu, çevredeki bir sitenin güvenlik duvarının zarar gördüğü, bazı araçların da hortumdan etkilendiği görüldü. Yakındaki bir okulun çatısının da hortumdan etkilendiği, bazı konteyner parçalarının ise çevredeki sitelerin bahçelerine savrulduğu belirlendi. Tonlarca ağırlıktaki kule vincin araziye devrildiği olay yerinde kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. İşçilerin dün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini konteynerde izledikleri sırada hortumun meydana geldiği öğrenildi.

 

Olayla ilgili 4 gözaltı

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayda hayatını kaybeden işçilerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

 

Ortalık savaş alanına döndü

Mahallelilerden Turan Işık, "Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Ses ve uğultu duyduk. Çocuklarım camın önündeydi. Bir baktık iş işten geçmiş her yer savaş alanı gibiydi. Çok büyük bir afet. Hortum metrelerce sürüklemiş. Yağışın peşinden afet koptu. Birkaç yere savrulmuş konteynerler. Acı bir olay. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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