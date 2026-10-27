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Gündem Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Isparta- Antalya kara yolunda Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolunda Burdur'un Ağlasun ilçesinde Kazak Tüneli yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otobüste ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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