  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam! Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: Artık taahhüt değil, uygulama zamanı Biri milli iradeyi diğeri yargıyı tehdit ediyor! Bitleri kanlandı maskeleri düştü Akit yazdı, cemevi krizi çözüldü ‘Yolsuzluğun’ uzmanları fon toplantısında Bakan Göktaş'tan Antalya'daki hortuma ilişkin açıklama! Psikososyal destek ekibi sahada TÜİK verileri paylaştı: 2026 Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler.. Tabela değişti ama zihniyet aynı: Özel ve avaneleri yine milli duruşa düşman Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye futbol dersi! Derbide ezici üstünlük istatistiklere yansıdı
Spor AK Parti'li vekilden Mert Hakan Yandaş'a tepki: Polise saygısızlığın mazereti olamaz!
Spor

AK Parti'li vekilden Mert Hakan Yandaş'a tepki: Polise saygısızlığın mazereti olamaz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AK Parti'li vekilden Mert Hakan Yandaş'a tepki: Polise saygısızlığın mazereti olamaz!

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği dünkü derbinin ardından polis memurlarıyla gerilim yaşayan Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi. Çelik, görevini yapan polise saygısızlığın hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını belirterek Fenerbahçeli futbolcudan giydiği formanın mesuliyetini yerine getirmesini yönelterek “Polisimizin yanındayız” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la ilgili açıklama yaptı.  Yandaş'ın maçın ardından polis memurlarıyla arasında yaşanan gerilimi esefle karşıladığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türk polisine hürmet, herkesin mesuliyetidir. Hiçbir müsabakanın harareti, vazifesini yapan polisimize saygısızlığın mazereti olamaz. Derbi sonrasında görevli polis memurumuza yönelik görüntülere yansıyan tavrı esefle karşılıyorum. Milletimizin huzur ve emniyeti için fedakârca çalışan polislerimize karşı herkes, gereken saygıyı göstermekle mükelleftir."

TAVRIMIZ NETTİR

Fenerbahçe formasını taşımanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Çelik, futbolcuların davranışlarıyla gençlere örnek olması gerektiğini belirtti. Çelik, açıklamasının devamında şu değerlendirmeyi yaptı: "Fenerbahçe’nin şanlı formasını taşımak, köklü bir tarihin ve milyonların sevgisinin mesuliyetini de taşımaktır. Bu formayı giyenlerden beklenen, kulübün mazisine yakışan bir duruş sergilemek; bu büyük camianın itibarını davranışlarıyla koruyarak gençlere örnek olmaktır. Emniyet mensuplarımızın yanındayız. Polisimize hürmet hususunda hassasiyetimiz de tavrımız da nettir."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23