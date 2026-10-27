AK Parti'li vekilden Mert Hakan Yandaş'a tepki: Polise saygısızlığın mazereti olamaz!

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la ilgili açıklama yaptı. Yandaş'ın maçın ardından polis memurlarıyla arasında yaşanan gerilimi esefle karşıladığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türk polisine hürmet, herkesin mesuliyetidir. Hiçbir müsabakanın harareti, vazifesini yapan polisimize saygısızlığın mazereti olamaz. Derbi sonrasında görevli polis memurumuza yönelik görüntülere yansıyan tavrı esefle karşılıyorum. Milletimizin huzur ve emniyeti için fedakârca çalışan polislerimize karşı herkes, gereken saygıyı göstermekle mükelleftir."

TAVRIMIZ NETTİR

Fenerbahçe formasını taşımanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Çelik, futbolcuların davranışlarıyla gençlere örnek olması gerektiğini belirtti. Çelik, açıklamasının devamında şu değerlendirmeyi yaptı: "Fenerbahçe’nin şanlı formasını taşımak, köklü bir tarihin ve milyonların sevgisinin mesuliyetini de taşımaktır. Bu formayı giyenlerden beklenen, kulübün mazisine yakışan bir duruş sergilemek; bu büyük camianın itibarını davranışlarıyla koruyarak gençlere örnek olmaktır. Emniyet mensuplarımızın yanındayız. Polisimize hürmet hususunda hassasiyetimiz de tavrımız da nettir."