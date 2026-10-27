Dünya sağlığının kalbi Türkiye’de atacak! Türk tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor
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Küresel sağlık paydaşları, İstanbul'da düzenlenecek 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda bir araya gelecek. 29-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kurultayda sağlık sektörü, üretim teklonojisi ve tıbbın küresel anlamda adil paylaşımı masaya yatırılacak.
İstanbul, sağlık dünyasının önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küresel sağlık paydaşları, İstanbul'da düzenlenecek 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda bir araya gelecek.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, dünya sağlığının kalbinin kıtaların buluştuğu İstanbul'da atacağını belirtti.
Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Sağlık Bakanlığımız ve TÜSEB işbirliğiyle 29-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda küresel sağlık paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıkta üreten, geliştiren ve küresel ölçekte öncü olan gücümüzle geleceğe yön vermeye devam edeceğiz."
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