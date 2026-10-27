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Yerel Akrabası uyurken evi ateşe verdi!
Yerel

Akrabası uyurken evi ateşe verdi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Akrabası uyurken evi ateşe verdi!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Niyazi O.’nun daha önce tartıştığı akrabası Yunus Emre Y.’nin evini ve park halindeki motosikletini ateşe verdiği iddia edildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda bir ev ve motosiklet alevlere teslim oldu.

 

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Karabahşili köyü Çayır mezrasında Niyazi O. (34), daha önceden bilinmeyen nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası olan Yunus Emre Y.'nin evine gece saat 05.00 sıralandı geldi. Niyazi O., iddialara göre Yunus Emre Y.'nin evini önce ateşe verdi daha sonra ise dışarıda park halinde olan 33 BDY 710 plakalı motosikleti yaktı. Ateşe verilen evde uyuyan Yunus Emre Y., durumu fark ederek kendisini evden hızla dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ev ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası incelemelerde bulunan jandarma ekipleri tarafından Niyazi O.'nun bulunduğu yer tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan Niyazi O., gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Niyazi O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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