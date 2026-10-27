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Gündem Hadi Özışık Özgür Özel’in ‘savaş’ narasını sorguladı: Ne oldu Özgür? Sen neyin savaşındasın?
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Hadi Özışık Özgür Özel’in ‘savaş’ narasını sorguladı: Ne oldu Özgür? Sen neyin savaşındasın?

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Gazeteci Hadi Özışık, bir televizyon yayınında “Savaştayız, savaşta” diye nara atan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki göstererek, “Nasıl bir savaş siyaseti yapıyorsun? Ne savaşı ya? kardeşi kardeşe niye düşman ediyorsun ya? Kardeşi kardeşe düşman eden bu dili reddediyorum!” dedi.

Youtube kanalından Yeni Parti lideri Özel’in savaş çığırtkanlığını eleştiren Özışık, şunları söyledi: “Özgür Özel'in ‘Savaştayız, ölümü ve hapsi göze aldık’ çıkışını izleyince resmen şok oldum. Bir anda böyle gözümü kapattım. ‘Savaştayız savaşta!’ diyen bir Özgür Özel. Gözümü açtım, ‘Lan bu İsrail’den mi geliyor bu ses?’ Yok. Türkiye’den. Nereden? Now TV’den. Hangi mücadele. Arkadaş sen ölümü niye göze alıyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne savaşı?"

"Erdoğan'ın da mecliste sorduğu gibi: Ülkede seferberlik ilan edildi de bizim mi haberimiz yok? Bu sözler Netanyahu’nun ağzından çıksa anlarım ama Özgür Özel’in nasıl bir savaş içerisinde olduğunu ben bilmiyorum. Nasıl bir savaş siyaseti yapıyorsun? Ne savaşı ya? Kardeşi kardeşe niye düşman ediyorsun ya? Kardeşi kardeşe düşman eden bu dili reddediyorum. Sizce muhalefetin bu ‘savaş’ üslubu normal mi?”

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Yorumlar

Yunus

Ekremln savaşını veriyor neyin savaşını verecek, göstermelik bir savaş, ekremln içeride kalması işine geliyor aslında, cb adaylığı için bu şart

Aslan

özgürün derdi alevileri sokağa dökmek
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