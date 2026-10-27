  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türkler gelsin, bizi de korusun' El Halil'de İnsani Kriz Derinleşiyor! Tasfiyedeki fonlar için yeni kanun: Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yolu Antalya’da üç CHP’li belediye başkanı için AK Parti’ye geçiş iddiası Derbi sonrası futbolcular birbirlerine girdi! Sahaya polis girdi Tahran’dan Washington’a müzakere mesajı: Önce 7 şart kabul edilmeli Sofya’da kanlı suikast! Eski AP Milletvekili Slavi Binev evinde infaz edildi! ABD Başkanı Trump, çıldırdı! "İhbar edenlere 1 milyon dolar ödenecek" Avrupa’yı alev alev yakan kriz İtalya’yı esir aldı! Fransa’dan sıçrayan gösteriler büyüyor: Milano’da asker sokağa indi! SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Gündem 30 ilde operasyon, 86 gözaltı! Elemanlar sosyal medyadan talimatlar WhatsApp’tan!
Gündem

30 ilde operasyon, 86 gözaltı! Elemanlar sosyal medyadan talimatlar WhatsApp’tan!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
30 ilde operasyon, 86 gözaltı! Elemanlar sosyal medyadan talimatlar WhatsApp’tan!

İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 35'i adli süreçteki çocuk 89 şüpheli yakalandı. Örgütün elamanlarını, sosyal medya üzerinden temin ettiği ve bu kişileri WhatsApp grupları üzerinden suç eylemlerine yönlendirdiği belirlendi. Elebaşının yurt dışında olduğu değerlendirilen gözaltına alınanlar arasında, firari örgüt yöneticilerinden birinin babasının da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul polisi, sosyal medya üzerinden eleman toplayan yeni nesil bir suç örgütüne yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında, firari örgüt yöneticilerinden birinin babasının da bulunduğu öğrenildi.

ELEBAŞI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Örgütün elebaşının yurt dışında olduğu değerlendirilirken, hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğu belirlendi.

 

ELEMANLAR SOSYAL MEDYADAN

Ekipler, örgütün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiğini belirledi. Bu yöntemle bulunan kişilerin WhatsApp gruplarına eklenerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildiği ortaya çıktı. Bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

 

30 İLDE OPERASYON

Ekipler; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

 

Polis ekiplerinin, örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen firari şüpheliler M.A., M.K. ve B.Y.’nin adreslerinde de arama yaptığı öğrenildi. M.A.’nın babası H.A. da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Narkotik operasyonunda 12 tutuklama
Narkotik operasyonunda 12 tutuklama

Yerel

Narkotik operasyonunda 12 tutuklama

Ahlaksızlık çetesine yargıdan ağır darbe!
Ahlaksızlık çetesine yargıdan ağır darbe!

Gündem

Ahlaksızlık çetesine yargıdan ağır darbe!

Son dakika! Bakırköy Belediyesi'ne dev operasyon!
Son dakika! Bakırköy Belediyesi'ne dev operasyon!

Gündem

Son dakika! Bakırköy Belediyesi'ne dev operasyon!

Gözaltılar var: Din istismarcısı teröristlere operasyon
Gözaltılar var: Din istismarcısı teröristlere operasyon

Yerel

Gözaltılar var: Din istismarcısı teröristlere operasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23