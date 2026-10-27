30 ilde operasyon, 86 gözaltı! Elemanlar sosyal medyadan talimatlar WhatsApp’tan!

İstanbul polisi, sosyal medya üzerinden eleman toplayan yeni nesil bir suç örgütüne yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında, firari örgüt yöneticilerinden birinin babasının da bulunduğu öğrenildi.

ELEBAŞI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Örgütün elebaşının yurt dışında olduğu değerlendirilirken, hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğu belirlendi.

ELEMANLAR SOSYAL MEDYADAN

Ekipler, örgütün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiğini belirledi. Bu yöntemle bulunan kişilerin WhatsApp gruplarına eklenerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildiği ortaya çıktı. Bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

30 İLDE OPERASYON

Ekipler; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Polis ekiplerinin, örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen firari şüpheliler M.A., M.K. ve B.Y.’nin adreslerinde de arama yaptığı öğrenildi. M.A.’nın babası H.A. da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.