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Gündem Uyuşturucu davası: Sadettin Saran adliyede
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Uyuşturucu davası: Sadettin Saran adliyede

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Uyuşturucu davası: Sadettin Saran adliyede

Fenerbahçe'nin eski başkanı, iş adamı Sadettin Saran, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın duruşması için adliyeye geldi. Saran'ın en az 10 yıl hapis cezası isteniyor.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Saran, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

OLAY

Dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporlarında saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan iş insanı Sadettin Saran, savcılık ifadesinde uyuşturucu ticareti iddialarını reddederek bu sonucun Fenerbahçe başkanlık seçimi sürecinde kullandığı sakinleştirici ilaçlardan kaynaklandığını öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında Aralık 2025'te gözaltına alınan Saran adli kontrolle serbest bırakılırken, uyuşturucu madde kullandığını kabul edip satma suçlamasını reddeden spiker Ela Rümeysa Cebeci ise yaklaşık 4 aylık tutukluluk sürecinin ardından Nisan 2026'da tahliye edilmişti. İddianamede ikili arasındaki WhatsApp yazışmalarının yalnızca kişisel tüketime değil, uyuşturucu madde teminine yönelik iradeye de işaret ettiği belirtilirken, her iki sanığın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan en az 10'ar yıl hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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