Dünyanın gözü bu bölgede! 100’den fazla balina yavrusu kıyıya vurdu

Her yıl doğum yapmak ve yavrularını büyütmek için Península Valdés çevresine gelen güney gerçek balinalarında bu yıl dikkat çekici sayıda ölüm kaydedildi. Haziran ayından bu yana özellikle yavrularda görülen kayıplara son haftalarda genç ve yetişkin balinaların da eklenmesi üzerine bilim insanları ölüm nedenlerinin aynı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yavru ölümleri önceki yılların üzerine çıktı

Araştırmacıların tahminlerine göre bu sezon 113’ten fazla balina yavrusu hayatını kaybetti. Bu sayının, 2012 yılında kaydedilen ölüm sayısını da geçtiği belirtildi. Buna ek olarak 14 genç ve yetişkin balinanın öldüğü bildirildi. Uzmanlar bu yaş grubundaki ölümlerin şimdilik durmuş göründüğünü ancak incelemelerin sürdüğünü aktardı.Kesin sayı ise sezon sona erdikten sonra açıklanacak. Aynı balinanın birden fazla kez kayda geçmiş olabileceği ihtimali nedeniyle nihai sayımın aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

Yavrularda bakteri şüphesi

Yavru balinalar üzerinde yapılan incelemelerde Erysipelothrix rhusiopathiae adlı bakteriye rastlandı. Bazı yavrularda bu enfeksiyonla uyumlu deri lezyonları görülürken, bazı örneklerde enfeksiyonun vücuda yayıldığına ve sepsise yol açabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Araştırmacılar, mevcut sonuçların bakterinin yavru ölümlerinde rol oynadığı ihtimalini güçlendirdiğini ancak kesin sonuca ulaşmak için analizlerin devam ettiğini belirtiyor.

Yetişkin balinalarda deniz toksinleri araştırılıyor

Genç ve yetişkin balinaların ölümlerinde ise farklı bir neden üzerinde duruluyor.Bilim insanları, bazı deniz mikroorganizmalarının ürettiği biyotoksinlerin besin zinciri yoluyla balinalara ulaşmış olabileceğini değerlendiriyor. Bu maddeler, bazı dönemlerde görülen kırmızı gelgit olayları sırasında yüksek miktarlara çıkabiliyor. Benzer toksinlerin 2022 ve 2024 yıllarında yaşanan yetişkin balina ölümleriyle ilişkilendirilmiş olması da bu ihtimali güçlendiren unsurlardan biri olarak görülüyor.

Midelerinin dolu olması dikkat çekti

Ölü bulunan bazı balinaların fiziksel durumlarının iyi olduğu ve midelerinde yüksek miktarda yiyecek bulunduğu tespit edildi. Bu durum, hayvanların ölmeden kısa süre önce beslendiklerini düşündürüyor. Araştırmacılar, balinaların toksin içeren avları tüketmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Ancak yalnızca mide içeriğinin zehirlenmeyi kanıtlamadığı, kesin sonucun laboratuvar testleriyle ortaya çıkacağı vurgulanıyor.

İki farklı ölüm nedeni olabilir

Bilim insanları, yavrulardaki kayıplarla yetişkin balinalardaki ölümlerin aynı nedene bağlı olmayabileceğini düşünüyor.