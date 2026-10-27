Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam!

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Fondaş medyanın yayın organlarından Karar yazarı Akif Beki, bu defa da fon krizi üzerinden inançlı kesimi hedef almaya devam ediyor. Amcasını henüz birkaç gün önce toprağa veren Beki, kul hakkı nedir, hakkaniyet nedir dinlemeden, defalarca yalanlanmasına rağmen, dindarlara saldırmaya devam ediyor.

SEVİLEN İSİM AMCASININ CENAZESİNE KATILDI MI?

Akif Beki’nin amcası, İslam hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan, Bingöl Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Abdülaziz Beki geçtiğimiz cumartesi günü vefat etmişti.

Bir dönem Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde müftülük de yapan ve çevresinde saygı duyulan bir isim olan Abdülaziz Beki’nin cenazesi memleketi Bingöl'de kılınan cenaze namazının ardından Gözer Köyünde aile kabristanlığına defnedilmişti. Karar yazarı Akif Beki’nin cenazeye katıldığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Beki daha ebediyete uğurlanan amcasının vefatının birkaç gün sonrasında dindar kesimlere saldırılarına devam etti.

Fon kiriz üzerinden hem devleti hem kamu kurumlarını hedef alan Beki, “Taşkeselioğlu ailesi de vurgundan rahatsızmış” başlıklı yazısında haklarındaki iddiaları bir çok kez yalanlayan AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu üzerinden Müslümanlara iftira atmayı sürdürdü.

İşte Beki’nin fondaş Karar’daki o yazısından bir bölüm…

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“Zehra Hanım aradı. Anlaştığımız üzere ana hatlarıyla özetliyorum.

Yanlış eş seçimine kurban gitmiş, ki; herkesin başına gelebilir.

Eşinin, geliriyle açıklayamayacağı ultra lüks yatını gördüğünde uyanmış. Evliliğinin haksız kazancı aklama ve iktidar korumasından yararlanma paravanı olduğunu, kullanıldığını anlar anlamaz boşanmaya karar vermiş. Olası mı, olası.

Milletvekili olarak kendisi, SPK Başkanı olarak da abisi Ali Fuat Bey, nüfuz ticaretine âlet ve istismar edildiklerini geç görmüşler. Bunu fark ettiği için abisi daha 2021’de eski eşi Ünsal Ban’la görüşmeyi kesmiş. Soru işaretlerini gideriyor mu, hayır.

Milletvekilliği bitince yargı süreçleri işlemiş ve aleyhindeki suç duyuruları bir yıl sonra takipsizlikle kapanmış.

Şirketinin SPK’daki işi için Zehra Hanım’a yönlendirildiğini söyleyen Mine Tozlu, sansasyon koparmıştı. O da Ali Fuat Bey ve Zehra Hanım’ın rüşvet istediği suçlamalarını 2025’teki davada reddetmiş. Duruşma tutanağını gönderdi.

Eski eşi Ban ise usulsüzlük, borsa manipülasyonu ve para aklama gibi suçlamalardan kısa sürelerle tutuklanıp bırakılmış, şu an nerede olduğunu bilmiyormuş.

…

Zehra Hanım’dan sonra Erzurum’daki aile büyüklerinden, amcazâdesi Fahrettin Taşkesenlioğlu aradı.

Köklü bir aileleler. Medrese ve tekke geleneğinin tanınmış damarlarından birini temsil ediyorlar. İsimlerinin ağırlığı var.

Fahrettin Bey, aile vakfının da başında. Ve soyadlarının böyle bir skandala karışmasından son derece rahatsız. Dini, manevi hassasiyetlerine çok dokunduğunu aktardı.

…

Fahrettin Bey, fon vurgunu için de duyarlı ve öfkeli. “Bir lokma haram yiyenin burnundan fitil fitil getirilsin, ayrımsız müstahaklarını bulsunlar” diliyor…”

AHİRET VAR BEKİ, İFTİRALARINI BIRAK!

Beki’nin skandal ile ilgilerinin olmadığını ifade eden, isimlerinin karalanmak isteğini dile getiren Taşkesenlioğlu ailesi hakkında geçmişteki bir iki yargılanma süreci üzerinden iftiralar savurması, “Daha amcanı kaybedeli kaç gün oldu, ölüm var ölüm Akif! Bu dünyanın bir de ahireti var. İftiraların, yalanların sonu gelmiyor…” yorumlarına yol açtı.