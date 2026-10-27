Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı!
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Elazığ’ın Sarıbük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Elazığ’ın merkeze bağlı Sarıbük köyünde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı.
Kaza, merkeze bağlı Sarıbük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.