Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı: (2)

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde 12 Ekim Pazartesi başlayacak yeni döneme ilişkin, "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu." dedi.

Bakan Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Selçuk, özel okullardaki diğer sınıf kademelerinin açılmasına izin verilmesi gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağına yönelik soru üzerine, yüz yüze eğitimin belirtilen sınıflarda başlayacağına işaret ederek, "Daha sonraki haftalarda yeniden tüm okullar için gözden geçirmeler yapılacak." bilgisini paylaştı.

Ziya Selçuk, alınan kararların bütünsel olarak ilan edildiğini söyleyerek, "Eğer bir değişiklik olursa o da ilan edilir." ifadesini kullandı.



Bazı kalabalık sınıflı okulların altyapısının hazır olmadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Selçuk, "İstisnai durumlar ile genel durumlar ayrı ayrı değerlendiriliyor. Biz sayısal verilere bakarak konuşuyoruz. Yani 50 kişilik sınıf derken Türkiye'de kaç tane sınıfta böyle bir durum var, bunu net olarak konuşmak lazım. Mevcut durumda bütün bu sınıflarla ilgili tedbir almak için haftada iki gün olduğundan dolayı ve diğer esneklikler yani okulun ihtiyacına göre okul yönetimleri tarafından alınabildiği için bu konuda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Her hafta il yöneticileri ile tekrar tekrar değerlendirme yaptıklarını aktaran Selçuk, "Herhangi bir okulda öğrenci sayısından dolayı veya temizlik malzemesi tedarikiyle alakalı bir problem var mıdır yok mudur? Bunları sürekli değerlendiriyoruz. O açıdan rahat olabilir velilerimiz." dedi.

- "Öğrencilerimizin hangi gün ve saatte geleceğine ilişkin tablolarımız var"

Bakan Selçuk, köy okullarına yeni öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bizim için mevcut durumda, köy okullarındaki öğretmenlerimizin hangi durumda okullarının ne kadar açık olacağı, kaç öğretmene ihtiyacımız olduğu tek tek belirli. Bu, sadece il hıfzıssıhha kurullarının belirli köylerle alabileceği ki salgının seyrine göre alabileceği kararlarla değişebilir. Öğrencilerimizin seyreltilmesi, haftada iki gün olması konuları, haftalardır yaptığımız bir uygulama. 2'nci sınıflar da 1'inci sınıflar da belirli günlerde ve saatlerde, teneffüs saatlerine dikkat edilerek eğitim öğretim yapabilecekler. Aylardır 'belirli senaryolarımız var' diye söylüyorum. Dikkat ederseniz o senaryoları uyguluyoruz şu anda. Bu bağlamda da bütün öğrencilerimizin hangi gün ve saatte geleceğine ilişkin elimizde tablolarımız var."

"Okullarda tüm kademelerde öğrencilere maske dağıtımı yapacak mısınız?" sorusu üzerine Selçuk, "Biliyorsunuz 1'ler başladı ve maske dağıttık." dedi.

Bakan Selçuk, "Cumartesi günü eğitim düşünülüyor mu?" sorusunu da, "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Biz bu tür durumlarda ülke genelinde kararlar almayız. Bölgenin ihtiyaçlarına, okulların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlanabilir ama bunun niye ihtiyaç olduğu konusunun somutlaşması gerekiyor." diye cevapladı.

Yüz yüze eğitime başlayacak yeni kademelerin hangileri olacağına ilişkin görüşü sorulan Selçuk, "Bu tür değerlendirmeler, verilere dayalı olarak yapılıyor. 2 hafta içerisinde okula başlayan ve okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde, okullarda, velilerinde, çevrelerinde temas, pozitif olma durumu vesaire bütün bunlar tek tek inceleniyor ve buna göre karar veriliyor. Önümüzdeki süreç içinde ki her gün bir istişaremiz söz konusu, ona da karar verilir. Ama şu gün diyebileceğimiz bir durum net değil şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, anasınıfı ve 1'inci sınıflarda Kovid-19 açısından pozitif bir vakanın olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Şu anda Türkiye'de bu tür konularla ilgili Sağlık Bakanlığı ile HES kodlarını dikkate alan bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım, bir çocuğun çevresinde bulunan tüm yetişkinlerde, servis şoföründe veya öğretmenlerde herhangi bir pozitif durum olması söz konusu ise bunu derhal okul idaresine bildiriyor ama şu süreç içinde bu tür bir sıkıntımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Okullarda pozitif vaka ya da yakın temaslı bulunması halinde neler yapılacağına ilişkin soru üzerine de Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığının raporu doğrultusunda bir tablolaştırma yaptıklarını belirtti. Bunun pratikteki kullanımını okul yöneticileriyle değerlendirdiklerini aktaran Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna göre süreci yöneteceğiz. Bu sadece Türkiye'de olan bir husus değil. Birçok ülkedeki okullarda alınması gereken tedbirler konusundaki içeriklere bakarsanız, orada da temaslı olmak, maskeli olmakla ilgili çok ayrıntı görürsünüz. Mesela İngiltere'de 12 yaş altında maske takılması istenmiyor ya da başka ülkelerde ilkokullarda istenmiyor, liselerde isteniyor. Bazı ülkelerde öğrencilerde istenmiyor, öğretmenlerde isteniyor. Yani bu bütün dünya için geçerli bir rahatsızlık ve her ülkedeki hekimler ki bu konuda eğitim bilimcilerden veya öğretmenlerimizden ziyade hekimlerin görüşüne bakmak daha işlevsel tabii."

Bakan Selçuk, "Pozitif olanlar, hiç belirti vermeseler de vaka olarak sayılacak mı? Okula devam edecekler mi?" sorusu üzerine, bununla ilgili daha önceden oluşturdukları bir algoritmanın bulunduğunu belirterek, "Şu olursa şu olur, şu olmazsa şu olmaz şeklinde. Bu sefer gelen rapor biraz daha ayrıntılı. Bu rapor doğrultusunda biz herhangi bir durum söz konusu olduğunda, istisnai durumlar dahil, bütün algoritmayı tablolaştırdık ve buna göre yapacağız. Bunları da sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

- "İnternet erişimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor"

Öğrencilere 500 bin tablet dağıtılacağının hatırlatılarak internet erişimi ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Selçuk, "Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. O da masamızda." yanıtını verdi.

İnternet desteğine ilişkin detayların sorulduğu Bakan Selçuk, "Bu konu ile ilgili sahadan bize gelen veriler var. Bunu ilgili operatörlerle Ulaştırma Bakanlığımız çerçevesinde de görüşmelerle ele alıyoruz. Bugünlerde aslında tam da bu konu üzerinde duruyoruz. Neticelendiğinde bunu ilan edeceğiz." bilgilerini verdi.



Sınava girecek sınıf kademelerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Selçuk, destekleme kurslarının devam edeceğine işaret ederek, "Okulların şartları çerçevesinde ki sadece sınav grupları, sadece sınavla ilgili olarak değerlendirilmemeli, onların daha kaygılı olduğu konusunda da psikososyal durumları ile birlikte değerlendirilmeli. Biz bunu okul yöneticilerimizle diğer il ve ilçe yöneticilerimizle belirli bir esneklik çerçevesinde değerlendiriyoruz. Perşembe günü bütün il müdürlerimizle toplantımız var, orada da bu teknik ayrıntıları ayrıca ortaya koymuş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

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