Milas’ta çok sayıda silah ele geçirildi

Şüphelinin belirlenen adresine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milas İlçe Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, Glock marka tabanca, şarjör, 12 adet 9 mm fişek, bir adet havalı tüfek, 2 adet havalı tabanca, tüfek dürbünü, kılıç, 57 adet hava tüpü ve çok sayıda havalı silahlara ait mermi ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.