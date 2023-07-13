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Yerel Milas’ta çok sayıda silah ele geçirildi
Yerel

Milas’ta çok sayıda silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-13 13:43:00 -
Milas’ta çok sayıda silah ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas İlçesi Güllük Mahallesinde ikamet eden O.H.C. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silahlar bulundurduğu bilgisinin alındı.

Şüphelinin belirlenen adresine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milas İlçe Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, Glock marka tabanca, şarjör, 12 adet 9 mm fişek, bir adet havalı tüfek, 2 adet havalı tabanca, tüfek dürbünü, kılıç, 57 adet hava tüpü ve çok sayıda havalı silahlara ait mermi ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

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