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Spor Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede
Spor

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede

İtalyan devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması dünya devlerinin iştahını kabarttı. Galatasaraylı olduğu bilinen ve adı sık sık sarı-kırmızılılarla anılan Çalhanoğlu için Juventus, Arsenal ve Chelsea teklif yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:33:00 -

Bir süredir Milan'la yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu beklediği teklifi alamadı ve sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Galatasaray'ın da gündeminde bulunan yıldız futbolcu için dünya devleri Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede.

Görüşmeler yarıda kaldı

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, son olarak 5 milyon euro maaş istedi. Milan'ın teklifi ise 4 milyon euro'da kaldı. İki taraf da bu rakamların son nokta olduğunu iletti. Bunun üzerine görüşmeler yarıda kaldı.

Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede

Haberin detayında, Hakan Çalhanoğlu'na Juventus, Arsenal ve Chelsea'den gelen teklifler olduğu belirtildi. Juventus'un, Hakan Çalhanoğlu için en istekli kulüp olduğu ancak Arsenal ve Chelsea'nin de Türk milli yıldız için tekliflerini ilettiği bilgisi verildi. En yüksek maaş teklifini ise Juventus'un önerdiğinin altı çizildi.

Milan, 23.3 milyon euro ödedi

2017 yazında 23.3 milyon euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 11 asist yaptı.

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