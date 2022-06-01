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Spor Milan satıldı mı? Milan'ı kim aldı?
Spor

Milan satıldı mı? Milan'ı kim aldı?

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın kim tarafından satın alındığı merak ediliyor. Futbolseverler 'Milan'ı kim aldı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Milan kime satıldı?

Yeniakit Publisher
2022-06-01 18:52:00 -
Milan satıldı mı? Milan'ı kim aldı?

İtalya Serie A’nın köklü ekiplerinden Milan’ın satışı gerçekleşti. Peki, Milan ne zaman kime satıldı?

Milan satıldı mı? Milan'ı kim aldı?

Milan, 1,2 milyar avro karşılığında ABD'nin RedBird Capital Partners şirketine satıldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, kulübün satışı için Elliott Advisors ile RedBird Capital Partners arasında anlaşma imzalandığı bildirildi.

Elliott'ın kulüpteki azınlık hissesi ve yönetim kurulundaki koltuklarını koruyacağı anlaşmaya göre, yeni sahipliğe geçiş eylül ayına kadar tamamlanacak.

RedBird Capital Partners Kurucusu Gerry Cardinale, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Milan tarihinin bir parçası olmaktan ve kulübün İtalya, Avrupa ve dünya futbolunun tepesine dönüşünde rol oynamaktan onur duyuyoruz. Milan'ı ileriye taşımak için kulüp, yönetim ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla uzun vadeli ortaklık yapmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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